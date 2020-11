日외무성, 독일어로 위안부 관련 입장 문서 게재…베를린 소녀상 의식

[아시아경제 정현진 기자] 일본 외무성이 독일 베를린시 미테구에 설치된 '평화의 소녀상' 철거 문제를 의식해 위안부 문제에 관한 자국의 입장이 담긴 문서를 독일어로 번역해 최근 홈페이지에 올린 것으로 2일 확인됐다.

외무성 홈페이지에는 '위안부 문제에 관한 우리나라의 대응'이라는 문서가 일본어, 영어, 독일어로 게재돼 있다. 당초 일본어와 영어로 작성된 문서만 있었으나 지난달 21일 독일어판 문서가 추가됐다.

이 문서에는 "지금까지 일본 정부가 발견한 자료 중에는 군이나 관헌에 의한 이른바 강제 연행을 직접 보여주는 기술은 눈에 띄지 않았다"면서 위안부 강제 연행을 사실상 부인하는 내용이 담겼다. 또 "'성노예'라는 표현은 사실에 반하므로 사용해서는 안 된다. 이런 점은 2015년 12월 일한 합의 때 한국 측도 확인했으며 동 합의에서도 일절 사용되지 않았다"고 하는 일본 측의 일방적 주장도 포함됐다.

한일 위안부 합의 당시 한국 측은 '일본군 위안부 피해자'가 정부 공식 명칭이라고 설명한 것이지, 성노예라는 표현을 사용하지 않기로 약속한 것은 아니었다고 합의 과정을 검증한 한국 정부의 2017년 태스크포스(TF)는 확인했었다.

마이니치신문은 "일본 정부의 역사 인식을 독일 여론에 직접 전달하려는 목적"이라면서 "역사 문제를 둘러싼 한국과의 여론전을 의식한 대응"이라고 전했다. 이어 "스가 요시히데 정권이 각국에 소녀상을 설치해 위안부 문제를 마주하도록 하는 한국 측의 움직임에 신경을 곤두세우고 있다"면서 일본 정부가 앞으로 필요에 따라서는 다른 언어로 번역해 같은 내용을 전달할 방침이라고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr