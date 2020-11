'동상이몽2' 은보아 "남편 오지호, 내 이상형 외모 아냐"

[아시아경제 김봉주 기자] 오지호 아내 은보아가 남편이 자신의 이상형이 아니라고 밝혔다.

2일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에서는 오지호, 은보아 부부가 새롭게 합류했다.

결혼 7년차인 이들 부부는 지인 소개로 알게 됐다고 전했다.

오지호는 "소개를 받아서 가볍게 만나기로 했다. 그런데 아내가 약속에 못 나오게 돼서 대신 친구가 나온 거다. 일주일 후에 미안했다고 찾아왔다. 그때 처음 만났다"고 전했다.

오지호는 아내를 처음 보자마자 연애, 결혼까지 생각했다고 밝힌 반면 은보아는 "그냥 연예인이구나 했다"라고 털어놔 웃음을 자아냈다.

"조각미남과 사는 기분이 어떠냐"라는 제작진의 질문에 은보아는 "사람들이 너무 많이 물어보는데"라며 한숨을 내쉬더니 "솔직히 제 이상형은 아니다. 이렇게 생긴 게"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

은보아는 "친동생이 이렇게 진하게 생긴 스타일이다. 남편이 객관적으로 하나씩 보면 잘생겼다"라고 말했다. 이에 오지호는 "합친 얼굴을 보라고. 왜 하나 하나 봐!"라고 말해 폭소케 했다.

