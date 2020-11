서울시의회 '서울 정책진단 T/F팀' 출범

정지권 제17기 정책위원회 위원장, '서울 정책진단 T/F팀' 구성, 서울시 정책진단 시작

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)를 정책 의회로 견인하고 싱크탱크 역할을 하는 정책위원회의 제17기 정지권 정책 위원장(성동2, 더불어민주당)은 2일 서울시 정책을 진단하고 새로운 정책을 제안하기 위한 '서울 정책진단 TF팀'을」구성, 첫 번째 전체회의를 개최했다.

1부 서울 정책진단 T/F팀 현판 제막식과 2부 위촉식 및 전체회의, 3부 정책진단을 위한 소위원회별 토론으로 이루어졌다.

현판 제막식과 위촉식에는 김인호 의장(동대문3, 더불어민주당)등이 참석, 제17기 정책위원회의 서울 정책진단 TF 활동 시작을 격려해 주었다.

이번 제17기 정책위원회는 정지권 정책위원장의 ‘정책위원회가 시민의 피부에 와 닿는 좋은 정책을 제안해야 한다’는 신념에 따라 내년 4월까지 '서울 정책진단 T/F팀'을 구성, 활동하기로 했다.

서울 정책진단 T/F팀은 제17기 정책위원회 위원 30명이(시의원 18명, 외부 전문가 12명)이, 행정자치혁신, 문화환경교통, 교육보건복지, 도시인프라개선 등 4개 소위원회로 나누어 활동, 서울시 주요 정책사업에 대해 진단, 그 문제점 등을 분석하여 새로운 시장에게 정책위원회의 정책 진단과 정책 제안을 전달하게 된다.

지난 9월부터 정책위원회 위원장단 회의와 4개 분과 소위원회 회의를 개최, 공약사업과 주요 정책들에 대한 진단을 이미 시작, 이날 현판식을 시작으로 정책진단을 위한 과제 선정 등 본격적인 활동에 돌입하게 된다.

정지권 정책위원회 위원장은 “마스크 착용 등 코로나19 예방수칙을 준수, '서울 정책진단 T/F팀' 활동을 알리는 현판식과 전체회의를 하니 전보다 더 막중한 책임감이 느껴진다"고 말했다.

또 "시의원 18분의 평소 의정활동과 개인적 역량, 외부위원 12분의 전문적 역량으로 보아 좋은 결과가 있을 것이라는 믿음과 자신감이 생긴다. 앞으로 제17기 정책위원회가 이름에 걸맞는 시민을 위한 진정성 있는 정책을 제안하게 될 수 있도록 서울 정책진단 T/F팀 활동을 통해 서른 분 모든 위원님들과 함께 노력하겠다“고 전했다.

