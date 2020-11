'미성년 제자 성폭행' 前 유도 국가대표 왕기춘에 檢 징역 9년 구형

[아시아경제 김봉주 기자] 미성년 제자를 성폭행한 혐의로 구속 기소된 전 유도 국가대표 왕기춘(32)씨에 검찰이 중형을 구형했다.

2일 대구지법 형사12부(이진관 부장판사) 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 재판부에 왕씨에게 징역 9년을 선고해 달라고 요청했다.

또 신상정보 정보공개 고지 및 이수 명령, 10년간 취업제한, 위치추적 전자장치 부착 명령도 청구했다.

왕씨는 2017년 2월 자신이 운영하는 체육관에 다니는 A(17)양을 성폭행한 혐의(아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반)를 받는다.

또 지난해 8월부터 지난 2월까지 체육관에 다니는 제자 B(16)양과 10차례에 걸쳐 성관계한 혐의, 지난해 2월에도 B양을 성폭행하려다 미수에 그친 혐의를 받는다.

왕씨에 대한 선고공판은 오는 13일 열린다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr