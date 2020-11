유튜브 조회수 1위, 가수 뮤비가 아니었다…70억 뷰 돌파 '아기상어'의 위엄

[아시아경제 김봉주 기자] 동요 '아기상어'의 댄스 영상이 유튜브에 게재된 모든 콘텐츠 중 조회수 1위에 올랐다.

스마트스터디는 핑크퐁 '아기상어 댄스(Baby Shark Dance)' 영상이 2일 오후 1시20분께 조회수 70억 3천700만회를 돌파해 유튜브 최다 조회 영상 1위에 올랐다고 밝혔다.

이로써 '아기상어' 영상은 2017년 8월부터 정상을 지킨 미국 가수 루이스 폰시의 메가 히트곡 '데스파시토'(Despacito) 뮤직비디오를 제쳤다.

가수의 뮤직비디오가 아닌 동요가 유튜브 가장 많이 본 영상 1위에 오른 건 이번이 처음이다.

해당 영상은 어린이들이 동요인 '아기 상어'를 영어로 노래 부르며 율동하는 영상으로, 2016년 6월 공개된 이후 '베이비 샤크 뚜루루∼'라는 중독성 있는 후렴구와 따라 하기 쉬운 안무로 인기를 끌었다.

해당 영상을 시청한 236개국 가운데 가장 많이 본 국가는 미국, 인도네시아, 브라질, 필리핀, 베트남 순이다.

노래 또한 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 32위, 영국 오피셜 싱글 차트에서 6위에 오르는 등 세계적으로 흥행했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr