[아시아경제 김지희 기자] 모친과 함께 2일 세상을 떠난 개그맨 박지선의 빈소가 이대목동병원에 마련됐다. 박지선과 그의 어머니 빈소는 이대목동병원 장례식장 특2호실이다.

박지선은 이날 오후 마포구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 박지선은 평소 앓던 질환으로 치료 중이었다. 모친은 서울에서 박씨와 함께 지내온 것으로 알려졌다.

경찰은 박지선의 모친이 쓴 것으로 추정되는 유서성 메모를 자택에서 발견했으나 유족 뜻에 따라 자세한 내용은 공개하지 않았다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr