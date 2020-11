[아시아경제 이창환 기자] 최근 한국에서 중국으로 간 한국인이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다.

2일 주중 한국 대사관에 따르면 지난달 27일 에어차이나 항공편으로 인천에서 중국 항저우에 도착한 이 한국인 승객은 호텔에서 격리 생활을 하다 지난달 29일 양성 판정을 받았다.

이 승객은 한국 출발 전 음성 판정을 받았으며 중국 도착 직후 검사에서도 음성 결과가 나왔다가 추가 검사에서 양성 반응이 나온 것으로 알려졌다.

한국에서 중국으로 온 한국인 승객 가운데 코로나19 확진자가 나온 것은 이번이 처음이다.

