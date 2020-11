확진자 폭증 이탈리아 '오후 9시 통금' 도입 검토

[아시아경제 이창환 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 급속하게 퍼지고 있는 이탈리아에서 오후 9시 전면 통행금지 등 한층 강화된 추가 제한 조치가 나올 것이라는 보도가 나왔다.

2일 현지 언론에 따르면 이탈리아 중앙정부는 코로나19 확산을 막기 위해 추가 방역 대책을 도입하기로 하고 구체적인 사항에 대해 지방정부와 막바지 조율 작업을 벌이고 있다.

현재 조치사항 대상으로는 오후 9시부터 전국적인 통행금지, 70세 이상 어르신들의 외출 제한, 업무상 사유 등을 제외한 다른 주(州)로의 이동 또는 여행 금지 등이 올라왔다.

이 가운데 오후 9시부터의 전국적인 통행금지는 사실상 확정 단계라고 현지 언론은 보도했다.

현재는 바이러스 확산세가 가장 심각한 북부 롬바르디아주와 중부 라치오주, 남부 캄파니아주 등 일부 주들이 자체적으로 밤 11시 또는 자정부터 다음 날 오전 5시까지의 통금을 시행하고 있다.

1일 기준으로 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 2만9907명, 사망자는 208명이다.

