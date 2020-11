전남도교육청 ‘홈페이지 전면 개편’ 2일 개통

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 2일, 인터넷 홈페이지를 전면 개편해 새롭게 선보인다고 밝혔다.

개편된 홈페이지는 언택트 시대에 걸맞은 대민 웹 서비스 개선을 위해 사용자 중심으로 홈페이지를 개편해 정상 서비스를 시작한다.

이에 ▲전남도교육청 메인 홈페이지 ▲교육 정보 모두 홈페이지 ▲정보공개 홈페이지를 별도로 운영하며, 학생과 학부모, 일반인, 교직원이 자주 찾는 메뉴를 분리해 사용자들의 접근성을 크게 높였다.

메인 홈페이지는 일반인들이 자주 찾는 ▲민원 ▲신고 ▲제안 ▲시험 ▲채용정보 및 홍보 위주로 운영하고, 교육 정보 모두 홈페이지는 ▲전남형 미래학교 ▲방과 후 학교 ▲교원치유센터 등 도교육청 특색사업을 운영한다.

정보공개 홈페이지는 교육 정보통계 및 청렴 등의 정보를 담고 있다. 또 내년부터는 재정정보를 K-에듀파인(교육재정관리시스템)과 연계해 자동으로 게시해 학교 업무경감에 도움을 줄 전망이다.

새 홈페이지는 모바일, 태블릿, PC 브라우저에 맞춰 변형되는 반응형 웹으로 제작됐고, 이전보다 큰 서체를 사용해 가독성도 높였다.

윤명식 예산과장은 “전남도교육청 홈페이지를 통해 사용자 중심의 만족스러운 양방향 소통, 공유 등을 확대하고, 콘텐츠 및 서비스 수준 향상을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

