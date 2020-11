우승희 전남도의원, 아동중심 놀 권리·놀이혁신 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 우승희 의원(더불어민주당, 영암1)이 지난달 29일 도의회 다목적회의실에서 초록우산어린이재단 전남아동옹호센터와 전남도교육청, 관계 전문가들과 ‘전라남도 아동 중심 놀 권리 실현 발전방향모색 을 위한 정책간담회’를 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회는 전국 최초로 지난 2017년 6월 15일 전남도의회에서 제정한 ‘전라남도교육청 어린이 놀 권리 보장에 관한 조례’ 시행 3년간의 정책이행 모니터링 결과를 발표하고, 각계 전문가와 지역사회 구성원들이 참여한 가운데 선도적인 놀 권리 조례의 의미와 발전방안을 논의하기 위해 마련했다.

간담회는 ▲학교 현장 놀이 활동 교육과정 정책방안 모색 ▲취약계층 아동의 놀 권리 보장과 지원 필요성 ▲마을 공동체 놀이 활동 사례와 지역사회 협력방안 등 가정과 학교, 지역사회 전반에서 아동의 놀 권리 보장을 위한 인식과 정책변화 필요성을 논의했다.

우승희 의원은 “코로나19로 올해 아이들의 놀 권리가 더 심각하게 침해된 상황이다”며 “놀이 활동이 수단화되거나 지역 및 학교 규모에 따라 놀이 기회가 차별받지 않도록 아이들이 자유롭게 놀며 학습하며 즐거움을 느끼는 놀 권리 환경을 만들어가야 한다”고 말했다.

한편 ‘전라남도교육청 어린이 놀 권리 보장에 관한 조례’는 아동 놀 권리를 담은 선도적인 조례로 타지자체 14곳에서 34개 조례가 제정되는 등 전국적으로 퍼져 학교와 지역사회 놀이 환경 개선, 아동 중심 놀이 활동 보장 등 긍정적인 파급효과를 얻고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr