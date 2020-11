㈜에이치앤디이 만남의광장 주유소(대표이사 송상규)는 노후된 유류저장고(유류댕크)의 방청 도색작업을 완료했다고 26일 밝혔다.

방청 도색작업은 단순한 작업이 아니라 내구성에 직결될 만큼의 중요한 작업이다. 오래 사용한 외부 철제(두껑)나 기타 연결 부분 중 녹 발생과 더불어 균열이 생길수 있는데 이는 외부누수로 이어지거나 철제 부분의 수명을 짧게 만들 수 있다.

만남주유소 소장 손희학은 “방청 도색작업의 실시 이유는 외부나 연결 부분에 도막을 형성해 물과 공기의 접촉을 차단함으로써 외부 이물질의 유입 및 내구성의 문제를 해결함으로써 고객들에게 믿고 쓸수 있는 안전한 석유제품 제공에 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

