한국도로공사 고성지사 고성공룡나라(하남방향)주유소에서는 연일 사회적 이슈인 코로나19 감염 예방 운동에, 스티커 부착 및 배너 설치 등으로 주유소 방문 고객의 코로나19 감염 예방 경각심을 일깨우는데 앞장서고 있다고 밝혔다.

주유소 관계자는 “언제 끝날지 모르는 코로나19 사태에 주유소를 방문 하시는 고객분들만이라도 홍보물을 보고 한 번 더 경각심을 가졌으면 좋겠다.“ 라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr