‘단지 내에서 모두 누린다’… 남원스페셜원 단지 ‘남원 오투그란데 퍼스트시티’ 11월 분양예정

-남원 내 6년만의 신축 아파트 공급… 차별화된 최신 커뮤니티 앞세워 수요자 공략

-아침부터 저녁까지 단지 내 커뮤니티 이용한 고품격 라이프 가능해



2014년 이후 남원에 처음 공급되는 신축 아파트가 11월 분양에 나선다.그 주인공은 바로 전북을 대표하는 건설사 ㈜제일건설이 시공하는 ‘남원 오투그란데 퍼스트시티’다.

남원 내 오랜만에 선보이는 신축 아파트인데다 ㈜제일건설이 남원 내 첫 ‘오투그란데’ 브랜드를 공급하는 만큼 남원에서 그동안 볼 수 없었던 최신커뮤니티와 최첨단 시설을 적용해 기대를 모으고 있다.

이에 남원 오투그란데 퍼스트시티는 단지 내 커뮤니티를 활용한 데일리 고품격 라이프 스타일을 제안한다.

우선 아침 7시, 남원 오투그란데 퍼스트시티 단지 내에 위치한 멀티 피트니스센터에서 활기찬 하루를 시작한다. 멀티 피트니스센터에는 다른 단지에서 보기 힘든 조깅트랙이 들어서 가벼운 조깅을 통해 몸을 푼 뒤 멀티 피트니스센터 내에 배치된 다수의 운동기구를 사용해 체계적인 운동을 진행할 수 있다.

오전 9시, 남원 오투그란데 퍼스트시티가 도교육청에 기증한 45인승 통학버스를 이용해 안전하고 마음 편하게 자녀들을 통학시킨 후 단지 내 실내골프연습장에서 시원한 드라이브 연습을 하며 스트레스를 날린다. 이어서 11시 주차장에 마련된 차량 셀프크리너를 사용해 쾌적하게 차량을 청소한 뒤 외출한다.

외출을 마치고 돌아온 1시 40분 통학버스 서비스를 통해 자녀들이 귀가하고 나면 트램펄린이 설치된 키즈플레이존에서 자녀들과 즐거운 놀이시간을 가진다. 키즈플레이존은 실내에 시공돼 날씨와 상관없이 항상 이용가능하며, 외부와의 접촉을 차단해 아이들이 안전하게 뛰어 놀 수 있다.

오후 2시 40분 아이들이 실내키즈플레이존에서 신나게 뛰노는 중 주부들은 단지 내 휴식 공간으로 조성된 오투라운지에서 차 한잔과 책 한권의 여유를 즐길 수도 있고, 코로나사태에 외부노출 없이 지인들과 모임을 가질 수도 있다.

여유롭게 여가시간을 보낸 오후 5시 남원 오투그란데 퍼스트시티에서는 가족들의 쌓인 빨래를 보며 한숨을 쉬지 않아도 된다. 단지 내 Coin Laundry가 운영되기 때문이다. Coin Laundry에는 세탁기가 용도별로 여러 대 설치되어 대량 빨래의 세탁부터 건조까지 가능해 손쉽게 빨래를 마무리할 수 있다. 뿐만 아니라 집에서 세탁하기 어려운 이불과 운동화 등의 세탁부터 건조까지 가능하다.

오후 7시 50분 친척과 지인들이 방문해도 걱정이 없다. 아파트 공급되는 원룸형 게스트하우스가 있어서다. 원룸형 게스트하우스는 숙박을 제공한다.

한편, 남원 오투그란데 퍼스트시티는 전북 남원시 신정동 일원에 전용 59~138㎡ 8개동 총 449가구로 조성된다. 타입별 가구수는 ▲ 59㎡ 59가구 ▲ 84㎡ A 259가구 ▲ 84㎡ B 54가구 ▲ 119㎡ 73가구▲138㎡ 4가구로 실속있는 중소형부터 여유로운 중대형까지 고루 갖췄다.

남원 오투그란데 퍼스트시티 모델하우스는 전라북도 남원시 왕정동에 위치하며 11월 중 오픈할 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr