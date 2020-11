종근당 이장한 회장, 문화예술 사회공헌 위해 세종문화회관, 한국메세나협회와 손 잡았다!

종근당홀딩스(대표 황상연)가 세종문화회관(사장 김성규), 한국메세나협회(회장 김영호)와 업무협약을 체결하고 문화예술 사회공헌사업 활성화에 적극 나서고 있다.

이번 협약 체결을 통해 종근당홀딩스는 코로나19 확산으로 침체된 문화예술계를 활성화하고 피로감을 느끼고 있는 시민들을 위해 문화예술 사업을 펼칠 계획이다. 또한, 다양한 콘텐츠를 세종문화회관, 한국메세나협회와 공동으로 기획할 예정이다. 세종문화회관 공간을 활용해 전시와 공연도 개최한다.

이번 협약의 시작은 ‘제7회 종근당예술지상 기획전’의 공동 주최였다. 지난 9월 24일부터 10월 6일까지 세종문화회관 미술관에서 열린 이 행사에는 2018년 종근당예술지상 선정 작가인 김창영, 서민정, 서원미 3인의 작품이 전시됐다.

오는 11월 10일에는 종근당홀딩스가 진행하고 있는 ‘오페라 희망이야기’ 콘서트를 세종문화회관의 사회공헌 프로그램인 ‘온쉼표’를 통해 선보인다. 오페라 가수와 뮤지컬 배우들이 오페라 아리아, 뮤지컬과 영화의 OST 등을 공연할 예정이다. 코로나19의 최전선에서 맞서 싸우는 의료진과 방역관계자들의 이야기도 전달한다. 세종문화회관 M시어터에서 열리는 ‘오페라 희망이야기’는 네이버TV를 통해 온라인 생중계로도 만나볼 수 있다.

종근당홀딩스 관계자는 “지금까지 없었던 바이러스 확산과 이상 기후로 지친 시민들에게 문화예술이 지닌 정서적 치유의 기능은 큰 힘을 발휘한다”며 “본 협약을 통해 두 기관과 더불어 우리 사회 곳곳에 문화예술을 전하는 다양한 프로그램을 발굴할 계획이다”라고 전했다.

