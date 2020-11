잉크와오피스, '수평적 조직 문화' 위한 닉네임 사용

잉크와오피스는 11월 1일부터 임직원 간 수평적 조직문화를 위해 닉네임을 사용하기로 했다고 밝혔다.

이번 사내 닉네임 사용은 사무기기 업계의 오랜 관행이었던 수직적 조직 문화를 없애고, 수평적 조직 문화를 가져감으로써 모든 구성원을 전문가로 인정하고, 의사소통을 좀 더 빠르게 하기 위함이다.

IT 기술을 기반으로 무인 출력시장을 리드하고 있는 잉크와오피스는 수평적 조직 문화를 토대로 시대의 변화에 빠르게 대처하고, 사내 직원들에게 의사결정의 권한을 동등하게 제공함으로써, 수평적 커뮤니케이션을 통한 신선한 에너지를 불어 넣겠다는 판단이다.

잉크와오피스 이현우 대표는 "수평적 조직문화를 도입함으로써, 기존보다 더 다양하고 창의적인 직원들의 아이디어를 통해 무인 출력시장을 계속적으로 혁신하고 변화 시켜 나가는 것에 있어 훨씬 더 효율적인 결과를 가져올 것이라고 생각한다"며 “'프린트카페'라는 브랜드로 무인 출력시장을 리드하고 있는 잉크와오피스는 IT 기술과 젊은 아이디어로 시장을 계속적으로 혁신하고, 변화시켜 나갈 것"이라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr