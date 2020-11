'씀씀이가 바른기업’ 에듀윌 사회공헌위원회, 꾸준한 지원 인정받아 ‘명예장’ 수상

에듀윌 사회공헌위원회(회장 양형남)가 꾸준한 사회공헌 활동으로 ‘선한 영향력’을 펼치고 있다는 소식이다.

‘고객의 꿈, 직원의 꿈, 지역사회의 꿈을 실현한다’는 비전 아래 지역사회를 돕는 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있는 것.

에듀윌 사회공헌위원회는 2018년부터 현재까지 대한적십자사가 이끄는 ‘씀씀이가 바른 기업’ 캠페인을 통해 매달 일정액을 정기 후원하고 있다. 에듀윌이 참여하는 ‘씀씀이가 바른 기업’은 긴급한 상황에 놓인 이웃들을 돕는 기업 사회공헌 캠페인이다. 해당 캠페인의 후원금은 지역 위기가정 및 취약계층을 지원하는 데 사용된다.

에듀윌은 올 초 누적 기부금 총 1,000만원을 달성하는 등 꾸준한 사회공헌 활동 공적을 인정받아 명예장을 수상하는 소중한 결실을 맺었다.

양형남 에듀윌 사회공헌위원회 회장은 “작지만 꾸준한 나눔이 ‘지역사회의 꿈 실현’을 위한 밝은 빛이 된다는 믿음으로 다양한 활동을 전개해왔다”라면서 “코로나19로 어려운 시기이지만, 지역사회의 미래를 위해 지원을 멈추지 않을 것”을 자신했다.

에듀윌 사회공헌위원회는 지난 여름, 집중 호우로 인한 피해 복구에 힘쓰고 있는 경기도 연천에 위치한 육군 제5보병사단에 기부금 500만원을 전달하기도 했다. 기록적인 폭우로 인해 전국적으로 큰 피해가 발생하면서, 복구 작업에 한창인 군장병들을 위해 지원을 결정하게 됐다고 밝혔다.

이외에도 코로나19의 확산 방지와 피해 지원을 위해 전국재해구호협회에 성금 5000만 원을 기부하는 등 에듀윌 사회공헌위원회는 국가적인 재난에 앞장서서 도움의 손길을 건네왔다.

