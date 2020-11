교통안전공단, 김천본사 인근 '주택 개량' 재능기부

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국교통안전공단(KOTSA·이사장 권병윤)은 10월30일 김천혁신도시 인근에 있는 구성면 저소득 가정을 찾아 '사랑의 집 고쳐주기' 재능기부 활동을 펼쳤다고 2일 밝혔다.

이날 교통안전공단 동그라미봉사회와 직원들은 구성면 맞춤형복지팀에서 지원 의뢰한 저소득 가구를 대상으로 도배 및 장판, 벽면도색, 노후 전기시설을 개·보수하는 봉사활동을 벌였다.

지난 8월19일부터 코르나19 위기극복 동참 및 지역사랑 실천 운동에 나선 교통안전공단은 일손이 부족한 가구를 찾아 깨터는 작업, 포도밭 새그물망 설치작업 등 사회공헌활동을 이어오고 있다. 이날에 이은 릴레이 활동이다.

유연춘 교통안전공단 철도기술처장은 "이번 봉사는 철도기술처, 철도검사처 직원들의 재능기부 활동이라 더욱 의미가 있었다"면서 "앞으로도 지역주민들과 지속적인 소통과 지원을 통해 지역발전을 선도하는 것은 물론, 공단 사업특성을 활용한 재능기부 활동을 지속적으로 추진할 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr