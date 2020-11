고정 수요와 유동 인구 확보한 신규 상업시설 ‘직산테크노타운’ 공급 시작

장기적인 경기침체와 저금리 시대가 계속되면서, 실물경제가 위축되고 있다. 이에 시중의 유동자금이 주식이나 부동산 시장으로 몰리면서, 투자자들의 움직임이 바빠지고 있다. 정부가 주거용 매물에 대한 규제를 강화하면서 아파트 매매가 위축되고 매매가는 최고치를 경신하는 가운데, 부동산 유동자금이 신규 상업시설로 몰리면서 수익형 부동산 시장이 상승세를 타고 있다.

이에 따라 수도권역인 천안에 들어서는 신규 상업시설 ‘직산테크노타운’ 공급 소식에 대한 주목도가 높아지고 있다. 건주종합건설㈜이 시공하는 근린생활시설 직산테크노타운은 연면적 11,431㎡에 지하 1층~지상 6층 규모로, 천안시 서북구 직산읍 삼은리 36-16 일원에 조성 예정이다.

3,000여 세대를 보유한 아파트 단지와 충남테크노파크 천안밸리, 천안테크노파크 산업단지 등의 풍부한 배후수요를 둔 상업시설로, 직선거리 500m에는 천안서북구청이 위치해 실거주자와 산업단지 종사자, 구청 공무원 및 민원인 등의 유동 인구를 고정 수요층으로 확보하고 있다.

특히, 약 91만 3천㎡ 여 면적에 3,105억 원의 사업비가 투입된 천안테크노파크 산업단지는 완성 후 직산 지역 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 전망돼, 직산테크노타운의 미래 가치도 함께 상승하고 있다.

또한 최근에는 사업지 맞은편에 조성된 삼은저수지가 직산 지역의 생활체육공원으로의 역할을 하면서, 유동 인구 유입을 촉진하고 있다. 이에 직주근접의 입지적 장점과 인근 공원 입지 조건 등으로 직산테크노타운이 직장과 주거, 여가생활 3가지의 요소를 두루 갖춘 상업시설로 평가되고 있다.

주변 교통 사정과 방문객 편의를 위한 편리한 주차공간도 구비하고 있다. 직산테크노타운은 주변 랜드마크로서, 법정주차 대수 대비 140% 이상의 주차공간을 확보하고 있다. 이에 주변 상업시설에서 가장 큰 약점으로 꼽히고 있는 주차 문제를 원활히 해결하며, 주변 상업시설과는 차별화된 강점으로 작용하고 있다.

직산테크노타운은 넓이 24m와 12m(추후24m 확장계획) 도로 교차로 코너에 위치해 있으며, 창립 27주년을 맞은 천안 향토기업 건주종합건설㈜이 시공하고 코리아신탁㈜ 이 자금을 관리하며 사업의 안정성을 담보하고 있다.

