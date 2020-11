충남, 대기오염물질 배출기업 '배출량 43%' 줄이기 합심

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 현대제철 등 충남지역 기업 다수가 동참해 대기오염물질 배출량 저감에 나선다.

3일 충남도에 따르면 전날 도와 123개 지역 기업은 사업비 3조2518억원을 투입해 2024년까지 대기오염물질 배출량을 올해 대비 43% 이상 줄이는 내용의 협약을 체결했다.

참여 기업은 충남지역 내 대기오염물질 총량관리대상 사업장 148곳 중 123곳으로 이들 기업은 올해부터 시행되는 대기오염물질 총량제 등 변화된 여건을 반영해 기존 협약을 수정·보완하고 충남지역 대기오염물질 배출량 감소에 동참하는 데 뜻을 모았다.

앞서 도는 2017년 현대제철, 현대오일뱅크, 한화토탈, 한국서부발전 등 20개 기업과 대기오염물질 배출량 감축에 자발적으로 참여하는 내용의 협약을 체결했다.

또 협약을 토대로 2015년 대비 2018년 대기오염물질 배출량을 51% 감축하는 가시적인 성과를 올렸다.

여기에 대기오염물질 배출량 감축에 동참하는 기업이 늘어나면서 대산공단에서 배출되는 대기오염물질이 올해 9만5874t에서 2024년 4만1225t으로 급감할 것으로 도는 기대한다.

이를 위해 각 기업은 자체적으로 대기오염물질 배출량 감축계획을 수립·추진하고 연도별 성과 모니터링 결과를 도와 공유할 방침이다.

또 3조원 넘는 사업비를 들여 향후 5년간 발전설비 교체와 성능개선을 추진하는 동시에 사업장별 여건에 맞춰 식물 정화벽 설치 등 대기환경개선에 힘을 보탠다는 계획이다.

도 관계자는 “도는 기업의 대기오염물질 배출량 저감이 원활하게 추진될 수 있도록 행정·제도적 지원을 병행할 것”이라고 말했다.

