中 2000조 바이오 시장 잡는다! 신약 후보물질 ‘이 기업’!

신청해 주셨던 분들 < 시스웍(269620) > 단 1일 만에 상한가! 30% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 30분 모두 축하드립니다 ^^ 감사인사가 계속되네요

▶▶ 11월 03일 ‘주가 폭등’의 시작! 전세계 판권에, 기술이전 계약체결!항암제 글로벌 임상 소식! ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

‘이 기업’이 ADC 항암체 후보물질의 개발 및 전세계 판권에 대해 중국 바이오 기업과 기술이전 계약을 체결했다. 이번 기술이전은 고유 ADC링커, 톡신과 ROR1 항체를 결합해 도출한 항암 신약 후보물질을 대상으로 한다. 뛰어난 개발역량을 통해 글로벌 임상에 신속하게 진입할 에정이다.

▶▶ 화요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 기술이전 체결! 2000조 시장 잡는다!놓치면 후회합니다 ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련 [‘이 기업’ 관련주 지금신청]

“무료체험이 제가 주식하는데 있어 전환점 이였어요. 어떻게 매일 상한가 수익을 낼 수 있는지 정말 궁금했는데 실제로 보고나니 깜짝 놀랬어요. 이렇게 매일 상한가 가는 종목도 주고 좋은 정보와 교육까지 해주시니 너무 만족합니다. 현재는 VIP서비스 받고 있는데 앞으로 평생 주식을 함께 할 수 있어 너무 기분 좋고 감사합니다.”

(VIP 직장인 이미영 56세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “11월 03일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 100만원이라도 매수하세요!

▶▶ “11월 03일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘이 기업’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.10.23 에이엔피(015260) 上 적중!

*20.10.21 경인전자(009140) 上 적중!

*20.10.19 KPX생명과학(114450) 上 적중!

*20.10.16 서한(011370) 上 적중!

*20.10.14 KMH하이텍(052900) 上 적중!

*20.10.12 엑세스바이오(950130) 上 적중!

*20.10.07 까뮤이앤씨(013700) 上 적중!

*20.10.05 셀리드(299660) 上 적중!

*20.09.28 텔레칩스(054450) 上 적중!

*20.09.24 우리기술(032820) 上 적중!

*20.09.21 진원생명과학(011000) 上 적중!

*20.09.18 신풍제약(019170) 上 적중!

*20.09.16 영화테크(265560) 上 적중!

*20.09.14 대유플러스(000300) 上 적중!

*20.09.11 현대공업(170030) 上 적중!

*20.09.08 세진중공업(075580) 上 적중!

*20.09.04 신테카바이오(226330) 上 적중!

*20.09.01 STX중공업(071970) 上 적중!

▶▶ 딱! 10명 만 드립니다. “화요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 수산중공업 수산중공업 017550 | 코스피 증권정보 현재가 2,115 전일대비 160 등락률 +8.18% 거래량 35,631,354 전일가 1,955 2020.11.02 12:11 장중(20분지연) 관련기사 수산중공업, 주가 2120원 (8.44%)… 게시판 '북적'수산중공업, 건설기계 테마 상승세에 11.0% ↑독점공급! ‘주가급등’ 국내 유일 초대형 해상풍력! close # 아주IB투자 아주IB투자 027360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,985 전일대비 230 등락률 -7.15% 거래량 6,106,633 전일가 3,215 2020.11.02 12:11 장중(20분지연) 관련기사 화이자 백신 기대감에 ‘주가급등’! 선취매 하세요!핫이슈 PICK5 ? 블록체인, AI, 2차전지..삼성전자 주가의 숨겨진 비밀! 알려드립니다! close # 코디엠 코디엠 224060 | 코스닥 증권정보 현재가 350 전일대비 1 등락률 +0.29% 거래량 44,521,503 전일가 349 2020.11.02 12:11 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코디엠, 검색 상위 랭킹... 주가 1.0%차세대 먹거리 ‘배터리’! 깨끗한 공정이 필수입니다! close # 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,520 전일대비 810 등락률 +29.89% 거래량 12,832,399 전일가 2,710 2020.11.02 12:11 장중(20분지연) 관련기사 화이자 백신 기대감에 ‘주가급등’! 선취매 하세요!시스웍, 검색 상위 랭킹... 주가 29.89%시스웍, 검색 상위 랭킹... 주가 4.45% close # 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 534 전일대비 29 등락률 +5.74% 거래량 26,651,710 전일가 505 2020.11.02 12:11 장중(20분지연) 관련기사 아이에이, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.75%【전문가추천】 지금 저점 매수 해야할 '수소차관련주' 아이에이, 자율주행차 테마 상승세에 5.19% ↑ close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.