국민의당 “與, 박원순·오거돈 성추행 ‘합리화’…당헌서 양심 삭제”

“어떤 요설과 궤변으로 표를 구걸할지 궁금해”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의당은 2일 더불어민주당이 전당원 투표 결과 당헌 개정을 거쳐 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에서 후보를 내기로 결정한 것에 대해 “민주당은 전임시장들의 성추행을 합리화 시킨 셈이자, 당헌으로부터 양심과 도덕을 삭제한 무도한 정당이 됐다”고 비판했다.

홍경희 국민의당 수석부대변인은 이날 논평에서 “앞으로 서울과 부산 보궐선거에 나올 민주당 후보들이 어떤 요설과 궤변으로 시민들에게 지지를 호소하고 표를 구걸할지 벌써부터 궁금해진다”며 이같이 말했다.

홍 수석부대변인은 “유불리에 따라 국민과의 약속은 물론 자신들이 만든 당헌까지도 헌신짝처럼 버리는 민주당의 반민주적 행태에 혀를 내두를 수밖에 없다”며 “오직 재집권의 목표 앞에 서울과 부산시장을 내줄 수 없다는 탐욕은 이성을 마비시켰고, 당내 그 누구도 불의한 결정 앞에 입조차 뻥긋하지 못하고 있다. 무엇을 향한 사과인지 반문하는 성추행 피해자들의 호소 앞에 이낙연 민주당 대표는 먼 산만 바라보며 외면하고 있다”고 지적했다.

홍 수석부대변인은 “이제 주사위는 던져졌다”며 “민주당이 명분 삼고 있는 공당의 책임정치가 얼마나 근거 박약하며 비상식적인지 국민들의 단호한 심판을 부탁드린다”고 말했다.

