GTX 품어 출퇴근 걱정 끝! 광역 도로망 돋보이는 섹션 오피스 ‘동탄역 에이스 큐브’

‘수도권 광역급행철도(GTX)’는 근래 부동산 시장에서 가장 크고 확실한 가격상승 요소로 꼽힌다.

대게 도로나 철도와 같은 개발호재는 대규모로 진행되는 경우가 많은데다, 교통 인프라 확충, 유동인구 증가, 상권 발달 등의 측면에서 큰 장점을 갔고 있어서다. 모두 소비자의 삶의 질 향상에 직접적인 영향을 주는 부분들이기도 하다.

특히, 타 사업 대비 가장 빠른 시일 내 개통을 앞두고 있는 ‘A노선(2023년 예정)’을 중심으로 각종 투자 수요가 집중되고 있다.

이 노선은 파주 운정에서 킨텍스, 연신내, 서울역, 삼성, 수서, 성남, 용인, 동탄 등을 지나며, 수도권 남ㆍ북을 잇는 총 연장 83.1km로 조성된다. 향후 노선이 완공되면, 이용자들은 동탄역에서 삼성역까지 20여 분이면 오갈 수 있게 될 전망이다.

연장선상에서, GTX-A노선의 종점인 동탄역 인근 동탄신도시 부동산 시장이 크게 들썩이고 있는 모양새다. 동탄신도시의 경우 GTX는 물론 인덕원과 동탄을 잇는 복선전철, 트램 등의 호재를 품고 있어, 성장성이 높은 곳으로 평가받고 있다.

복선전철은 과천선, 월곶~판교선, 신분당선, SRT 등과 환승되며 수도권 서남부지역 교통환경 개선에 크게 기여할 것으로 기대를 모으고 있다. 트램의 경우 1노선은 화성 반월교차로를 시작으로 동탄2신도시를 거쳐 오산역까지, 2노선은 화성 병점을 시작으로 화성 시내외버스 공영차고지가 종점이다.

부동산 시장 관계자는 “GTX는 통근시간 단축, 인근 인프라 확충 등 여러 부분에서 타 호재보다 월등한 성장성을 품고 있다”라며 “각종 교통망이 더해지고 있는 동탄 일대의 경우 향후 쿼드러플 역세권을 완성하면서 다양한 수요를 유발할 것”이라고 설명했다.

‘동탄역 에이스 큐브’는 동탄역 도보권인 동탄 광역 비즈니스 콤플렉스에 위치하며 뛰어난 교통 입지를 갖추고 있다. 단지에서 도보 5분 이내의 SRT동탄역을 이용하면 강남까지 10분대에 오갈 수 있다. ‘광역 비즈니스 콤플렉스’는 동탄역 일대에 150만㎡ 규모로 개발 중인 특별계획구역이다. 광역환승시설, 호텔 및 컨벤션센터, 업무 및 비즈니스 지원 인프라 등이 구축됨에 따라, 중심상업과 업무기능이 강화된 수도권 남부 경제의 중심지가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 향후 GTX-A(2023년 예정), 복선전철, 트램 등까지 더해지면, ‘동탄 에이스 큐브’는 쿼드러플 역세권 입지를 갖추게 될 전망이다.

‘동탄역 에이스 큐브’는 다양한 규모로 조성 가능한 섹션형 오피스로 조성된다. 여기에 공원조경을 누릴 수 있는 루프가든과 1층 계단식 열람이 가능한 스트리트 라이브러리, 파노라마 선큰, 공개공지 등이 더해질 예정이다. 게다가 환자베드용 사용이 가능한 21인승 및 15인승 5대 등 총 6대의 엘리베이터가 설치돼 사용인원이 몰리는 출퇴근 시간대에도 입주자들이 편하게 이용 가능하다.

최근 세법 개정 이후 더욱 강화된 섹션오피스만의 경쟁력도 주목된다. 지난 7월 행정안전부는 주거용 오피스텔을 주택 수에 포함시키는 내용이 담긴 지방세법 개정안이 통과됐다고 밝혔다. 이에 따라 주택이 있는 자가 오피스텔을 매입하게 되면 최대 12%의 세금이 가중된다. 반면, 오피스는 이러한 규제에서 벗어나 있어 다방면에서 수월하게 접근할 수 있다는 분석이 나온다.

또, 상업시설은 대로변으로 매장이 노출된 컨셉스토어존과 스트리트형 생활편의시설 중점공간인 리빙스토어/다이닝존, 메디컬/헬스케어존이 들어설 수 있는 공간이 마련돼 있어 다양한 편의시설을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

게다가 ‘동탄역 에이스 큐브’ 섹션오피스는 계약금 10%, 중도금 전액 무이자 혜택을 제공한다. 계약부터 잔금 때까지 입주자의 초기 자금 마련 부담을 대폭 낮추겠다는 의지다.

여기에 수도권 과밀억제권역(서울, 수원, 성남, 안양, 의왕 등)에서 이전하는 기업에 대한 다양한 세제혜택도 더해진다. 동탄신도시가 성장관리권역인 만큼, 조세특례법에 의거해 법인세는 4년간 100% 전액 감면된다. 이후 2년간은 50% 추가 감면돼 우수한 절세효과를 기대할 수 있다.

또한 ‘동탄역 에이스 큐브’는 1차분양물량 100% 완판을 기념해 2차분양물량의 신규 상담고객을 대상으로 11월 8일부터 11월 29일까지 한 달간, 총 4회차에 걸쳐 경품응모이벤트를 진행할 계획이다. 매주 일요일 15시 추첨을 통해 1등 LG트롬 스타일러(1명), 2등 다이슨 퓨어쿨 공기청정기(1명), 3등 스마트 고급 자전거(5명) 및 분양홍보관 방문고객에게 고급와인, 라면세트 등 다양한 사은품을 제공한다

한편, ‘동탄역 에이스 큐브’는 동탄2신도시 업무용지 1-1BL(오산동 974-1번지)에 들어서며, 연면적 3만8110㎡, 지하 6층~지상 23층으로 구성된다. 지하 1층~지상 5층까지는 근린생활시설, 지상 6층~23층은 업무시설로 조성된다.

‘동탄역 에이스 큐브’ 분양홍보관은 수원가정법원 신청사 전면 수원시 영통구 봉영로 1605에 마련돼 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr