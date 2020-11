‘불암산 산림치유센터’ 개관

한글비석로 12길 51-80(중계본동), 지상 1층, 2개 동 연면적 488㎡ 규모로 건립 ...건강측정실, 오감치유실, 심신이완실 등 실내 치유실과 치유숲 정원 등 시설 갖춰 일일 체험 프로그램 및 주간 프로그램 사전예약제로 운영

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 천혜의 자연환경을 활용, 도심형 산림치유 서비스를 제공하는 ‘불암산 산림치유센터’를 개관했다.

한글비석로 12길 51-80(중계본동) 불암산 나비정원 인근에 들어선 산림치유센터는 서울시 생애주기별 녹색복지센터 공모사업에 선정돼 총사업비 20억 원을 들여 연면적 488㎡ 지상 1층, 2개동 규모로 건립됐다.

불암산 자락의 아름다운 경관, 햇빛, 피톤치드 등 다양한 요소를 활용해 인체의 면역력을 높이고 건강을 회복시켜 줄 치유센터는 실내와 실외에서 자연스러운 동선을 따라 체험할 수 있도록 했다.

주요시설은 참나무동, 소나무동, 치유숲 정원으로 구성돼 있다.

먼저 참나무동은 본격적인 체험에 앞서 준비하는 공간으로 자율신경, 스트레스, 혈관 건강 등을 알아보는 ‘건강측정실’과 신체부위별 근력?유연성 등을 파악해 바른 건강습관을 지도하는 ‘인지행동 치유실’ 등으로 꾸몄다.

소나무동은 편백나무로 된 실내에서 신체적, 심리적 피로를 낮추고 면역을 증강하는 ‘심신이완실’과 식이?향기?문화치유 등의 ‘오감치유실’로 구성해 치유의 공간으로 활용한다.

치유숲 정원은 황토맨발 걷기, 피톤치드 체험 공간인 ‘오감정원’과 불암산의 경관을 활용한 풍욕, 산림 레크레이션 등 체험활동을 진행하는 ‘옥상정원’으로 조성했다.

산림치유 지도사가 진행하는 치유 프로그램도 운영한다. 일일 체험과 주간 프로그램이다.

일일 체험 프로그램은 총 5개다.

‘가족 휴드림’은 주말시간 가족과 함께하는 산림치유활동으로 만 3세 이상 자녀와 부모가 대상이다.

‘하늘누림’은 스트레스 완화, 주의력 회복, 기분변화를 목표로 성별, 연령에 관계없이 이용 가능하다.

‘녹색 건강체크’는 측정기기를 통해 본인의 신체 상태를 확인하고 건강한 자세습관을 익힐 수 있다.

‘휴족드림’은 발 건강을 위한 체험활동으로 강황물 족욕, 지압 등으로 구성했다.

‘휴드림‘은 온열활동, 림프자극 등을 통해 심신의 이완을 체험해 볼 수 있다. 프로그램 이용시간은 2시간, 요금은 1인 기준 1만원이다.

주 4회 진행하는 주간 프로그램은 참여대상에 따라 총 4개 프로그램으로 운영된다.

‘직장인 자기돌봄’은 직장인의 스트레스와 만성피로 해소를 위한 것으로 오후 7시부터 진행한다.

‘갱년기 자기돌봄’은 불면, 우울 등 갱년기 증상을 겪는 40~50대 여성을 위한 산림치유 프로그램이다.

‘노후건강 자기돌봄’은 60세 이상 어르신을 대상으로 노쇠예방, 활력 증진을 목표로 운영한다.

‘마음건강 자기돌봄’ 프로그램은 우울, 긴장, 불안 등의 염려가 있는 성인을 대상으로 치유의 시간을 갖는다. 프로그램 이용시간은 2시간이며, 총 4회 이용요금은 4만원이다.

코로나19 확산 방지를 위해 각 프로그램의 참여인원은 10명으로 제한한다. 사전 예약제로 운영, 매월 9일 오전 10부터 구청 홈페이지를 통해 다음 달 예약신청을 받는다. 프로그램 일정 등 보다 자세한 사항은 노원구청 홈페이지를 참조하면 된다.

산림치유센터가 위치한 ‘불암산 힐링타운’은 1년 내내 살아있는 나비를 관찰할 수 있는 ‘나비정원’, 매년 4~5월 10만주의 철쭉으로 붉게 물드는 ‘철쭉동산’, 어린이들의 숲속 놀이터 ‘유아 숲 체험장’과 2.3㎞ 거리의 ‘무장애 숲길’로 조성되어 있어 주민들의 방문이 줄을 잇고 있다.

개관식은 지난달 24일 오후 5시 치유센터 잔디마당에서 개최했다.

행사는 식전공연에 이어 경과보고, 축사, 현판 제막식 및 시설 라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “도심 속 산림치유센터에서 지친 몸과 마음을 달래는 시간을 가져보길 바란다"며 “앞으로 노원구민 뿐 아니라 동북권 시민들의 힐링공간으로 자리매김할 수 있도록 다양한 산림치유 서비스를 제공할 예정”이라고 말했다.

노원구청 공원여가과, 불암산 산림치유센터로 전화하면 된다.

