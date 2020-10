영국 BBC 보도…향년 90세

[아시아경제 국제부 기자] 영화 시리즈 '007'에서 초대 제임스 본드 역할을 연기한 원로 영화배우 숀 코너리가 사망했다고 영국 BBC 방송이 31일(현지시간) 보도했다. 코너리는 1930년생으로, 지난 8월 25일 90세 생일을 맞이한 바 있다.

영국 태생인 코너리는 1962년 제작된 007시리즈 첫 작품인 '007 살인번호'에서 최초의 제임스 본드 역할을 맡는 등 007시리즈 가운데 6편의 작품에서 주연으로 활약했다.

코너리는 007시리즈 이외에 '오리엔트 특급살인'(1974년), '장미의 이름'(1986), '언터처블'(1987년), '인디아나 존스:최후의 성전'(1989년) 등 여러 작품에 출연했으며 2006년 공식 은퇴했다.

