구례군 ‘전라남도 지역사회보장협의체 역량 강화 컨퍼런스’ 개최

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 30일 구례자연드림파크 ICA홀에서 ‘전라남도 지역사회보장협의체 역량 강화 컨퍼런스’를 개최했다고 밝혔다.

전남도와 구례군이 주최하고 구례군 지역사회보장협의체 주관으로 열린 컨퍼런스는 ‘희망을 나누는 전남 복지로(路), 함께 가겠습니다!’라는 슬로건을 내걸고 민관협력의 중심인 협의체의 역할을 높이고 정보교류를 통한 활성화를 위해 마련됐다.

올해 7회째를 맞이한 전남 컨퍼런스는 코로나19 확산 예방을 위해 최소 인원만 참석한 가운데 온라인 실시간 중계로 300명 협의체 위원과 업무관계자들이 동시 접속하는 등 큰 관심을 끌었다.

이날 행사에는 주제강연과 협의체 활동 우수사례발표, 민관협력 라이브 퀴즈쇼로 전남 복지공동체 실현을 위한 정보교류의 시간을 가졌다.

김순호 군수는 “코로나19로 취약계층이 더욱 어려워짐에 따라 민관협력 기구인 지역사회보장협의체의 역할의 중요하다”며 “협의체 활성화를 통해 주민복지 증진에 앞장서겠다”고 말했다.

