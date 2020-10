인천 아파트서 엄마와 초등생 자녀 의식불명 상태로 발견

병원 이송 후 치료 중…생명 위독한 상태

[아시아경제 임주형 기자] 인천 한 아파트에서 어머니와 초등학생 쌍둥이 자녀가 의식을 잃은 채 발견돼 경찰이 내사에 착수했다.

30일 인천 연수경찰서에 따르면, 이날 오전 6시45분께 연수구 송도국제도시 한 아파트에서 A(39) 씨와 쌍둥이 자녀 2명이 의식을 잃고 쓰러진 채 발견됐다.

앞서 A 씨의 지인은 "친구가 극단적 선택을 암시하는 문자 메시지를 보냈다"라며 경찰에 이를 신고했고, 신고를 접수한 경찰은 의식 불명 상태인 A 씨와 자녀들을 발견했다. 발견 당시 A 씨는 아파트 안방에서 두 자녀와 함께 쓰러져 있던 것으로 확인됐다.

발견 이후 A씨와 자녀들은 즉시 119구급대에 의해 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으나 생명이 위독한 상태로 전해졌다.

발견 당시 이들 몸에는 특별한 외상은 없었으며, 외부에서 누군가가 집 안에서 침입한 흔적도 없었다. 경찰은 집 내부에서 A 씨가 작성한 유서를 발견했다. 유서에는 신변을 비관하는 내용이 포함된 것으로 전해졌다.

A 씨는 이 아파트에서 초등학교 2학년생인 쌍둥이 자녀 2명과 함께 생활한 것으로 전해졌다. A 씨 가족은 정부 지원을 받는 취약계층으로 확인됐으나, 기초생활수급 대상은 아닌 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨가 자녀들을 데리고 극단적 선택을 시도한 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr