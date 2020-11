가장 많은 합격자 배출한 에듀윌 공인중개사, 30% 환승 할인 이벤트 진행

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 공인중개사가 환승 할인 이벤트를 진행한다. 인증만 하면 누구나 에듀윌 공인중개사 인강 수강료의 30%를 할인 받을 수 있다.

에듀윌 공인중개사 관계자는 “공인중개사 시험에 한 번이라도 응시한 경험이 있거나, 타사의 강의 품질에 부족함을 느낀 수험생 또는 에듀윌에서 공부했지만 수강이 종료됐다면 누구라도 환승 할인을 적용받을 수 있다”고 말했다.

공인중개사 시험을 준비하고 경험했다면, 응시 수험표, 학원 또는 온라인 수강증 모두 인증이 가능하다. 공인중개사 응시 수험표나 강의 구매 내역을 캡쳐 또는 촬영해서 에듀윌 고객센터 이메일로 발송 후 전화로 할인 신청을 하면 된다.

에듀윌 공인중개사는 업계 유일 공인중개사 합격자 수 최고 기록을 한국기록원인 KRI로부터 공식 인증받았다. 또한, 최근 3개년도 2차 시험 기준으로 한국산업인력공단의 합격률 19%와 비교해 약 3배 높은 60%의 평균 합격률을 자랑한다.

또한, 최다 합격자 수를 배출해 낸 저력이 있는 과목별 전문 교수진과 47개월 연속 베스트셀러 1위의 교재도 에듀윌 공인중개사를 대표하는 자랑이다.

에듀윌 공인중개사 100%환급 평생패스는 환급기간 걱정없이 합격만하면 교재 정가 및 제세공과금을 제외한 수강료를 100% 환급해준다. 2020+2021 교재 17권은 물론, 학원강의 100% 라이브클래스도 이용할 수 있다.

이어, 2021년 공인중개사 시험까지 무제한 수강이 가능한 에듀윌 공인중개사 ‘2021 합격패스’는 교재 전권 및 모의고사 무료 응시 혜택을 받을 수 있다. 저렴한 비용으로 초단기 합격을 완성하는 ‘초단기 패스’도 마련돼 있다.

에듀윌 공인중개사 환승할인 이벤트 및 수강패스에 대한 보다 자세한 내용은 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 확인하면 된다.

에듀윌 공인중개사는 전국 20개 지역에 공인중개사 직영학원을 운영하고 있으며, 이들 학원 모두 지하철역과 가까워 접근성이 좋은 편이다. 가맹 학원과는 달리 체계화된 시스템을 바탕으로 우수한 교수진과 고품질의 커리큘럼을 갖추고 있다. 또한, 특화된 오프라인을 강점으로 전문 상담 매니저의 1:1 맞춤 컨설팅 및 합격에 최적화 된 개인별 전략을 제공한다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 12관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다. 이와 같은 업계 유일 '합격자 수 최고기록'은 아무도 깨지 못한 기록이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr