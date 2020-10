에듀윌 공인중개사, "2020 31회 공인중개사 시험 준비물 다시 확인"...1차, 2차, 시험과목, 합격률 체크

2020년 31회 공인중개사 시험이 오늘 31일(토) 오전 9시 30분부터 시작된다. 9시까지 입실해야 하기 때문에 출발 전에 시험장소를 다시 한번 확인하는 게 좋다.

또, 공인중개사 시험준비물도 잊지 않고 챙겨야 한다. 2019년 공인중개사 최다 합격자 배출 공식 인증받은 에듀윌 공인중개사에 따르면, 수험표와 신분증, 컴퓨터용 사인펜과 정답 수정을 위한 수정테이프 그리고 계산기를 반드시 챙겨야 한다.

특히, 수험표와 신분증은 반드시 지참해야 하는 시험준비물이다. 주민등록번호를 확인할 수 있는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 신분증을 꼭 챙겨야 한다. 그리고, 계산 문제를 위해 계산기도 필요한데, 데이터가 저장되는 계산기는 부정행위로 간주될 수 있어 공학용계산기가 아닌 일반계산기로 준비해야 한다.

31회 공인중개사 시험 입실 시간은 9시다. 시험과목 및 시험시간은 ▲1차시험(9시 30분~11시 10분), 부동산학개론, 민법 및 민사특별법 ▲2차시험 1교시(13시~14시 40분), 중개사법과 부동산공법 ▲2차시험 2교시(15시 30분~16시 20분), 공시법과 세법이다. 1차시험 종료 시각은 오전 11시 10분이며, 2차시험은 오후 4시 20분에 종료된다.

매회 가장 빠른 정답 및 합격예측 서비스로 최다 합격생을 배출한 에듀윌 공인중개사가 2020 31회 공인중개사 시험 당일인 31일 오늘, 가장 빠르고 정확한 공인중개사 가답안을 제공한다.

에듀윌 공인중개사 홈페이지를 통해 알림 문자를 신청하면, PC 및 모바일에 가답안 오픈 즉시 문자를 발송해준다. 이와 함께, 2020 31회 공인중개사 시험 당일 에듀윌 공인중개사 홈페이지를 방문, 수험표를 인증하면 다양한 이벤트에 참여 및 선물을 받을 수 있다.

한편, 공인중개사 자격증 시험의 2019년 합격률을 살펴보면, 1차시험 합격률은 21.5%이며, 2차시험 합격률은 36.6%다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr