이탈리아 명품 침대 브랜드 팔로모, '청정바람 히트폼 매트리스' 출시

이탈리아 명품 침대 브랜드 '팔로모'는 자사의 온풍매트리스 브랜드 '푸머스(PHOOMUS)'에서 '청정 바람 히트폼 매트리스'를 출시한다고 밝혔다.

푸머스는 최근 팔로모가 론칭한 브랜드로, 품(PHOOM)과 어스(US)의 합성어를 의미하며 가족을 위한 세심한 배려와 정직한 마음으로 따뜻하게 품어줄 수 있는 온기를 전하겠다는 의미를 담고 있다. 이런 브랜드 가치 아래 세상에 없던 침대를 구현, 고객에게 편안하고 특별한 경험을 전하는 것을 목표로 하고 있다.

이번에 푸머스 브랜드에서 출시하는 '푸머스 히트폼 매트리스'는 매트리스 내부 공기를 따뜻하게 만드는 기술이 적용된 것이 특징이다. 침대 본연의 느낌을 가지면서 전기장판이나 온수 매트 사용 시 느낄 수 있던 불편함을 최소화했다.

특히 매트리스 모듈에서 발생하는 열 에너지가 은은하게 순환하면서 이불 안까지 따뜻하게 데워 줘 숙면을 유도한다. 오직 공기 순환을 통해 온도가 조절되기 때문에 전기장판이나 온수매트를 사용할 때 있을 수 있는 저온화상 걱정을 덜 수 있다. 또한 전기장판처럼 열선이 없어 전자파 걱정이 없고, 온수매트를 사용할 때 번거롭게 물 관리를 할 필요도 없고 소음이 작은 것이 장점이다.

이 외에도 매트리스에서 나오는 바람은 고성능 헤파필터를 통한 청정 바람으로 사계절 내내 최적의 수면환경을 제공해 숙면에 도움을 준다. 공기 순환을 통해 여름에는 송풍 기능으로 쾌적한 수면이 가능하고, 겨울에는 온풍 기능으로 따뜻한 잠자리를 제공해 줘 사계절 내내 최적의 건강한 수면 환경을 유지해 줄 수 있다.

한편, 1962년에 설립된 팔로모는 라돈 테스트를 포함한 국제적인 품질 테스트를 우수한 성적으로 통과한 이탈리아 명품 침대 브랜드로 3대에 걸쳐 50년 이상 오직 건강한 수면을 위한 철저한 장인 정신으로 만들어진다. 축적된 노하우를 바탕으로 친환경 메모리폼인 블루텍스를 개발하는 등 고객에게 건강한 수면 솔루션을 제공하고 있다. 최근 리포트 인사이트(Reports Insights) 에서 발표한 2020-2026 매트리스 주목해야할 업체 20개에 포함된 바 있다.

