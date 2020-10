편안함과 조망권을 다 갖춘 ‘남악 센트레빌 리버파크’ 분양

부동산 시장에서 규제에서의 자유로움과 아파트의 편리함을 동시에 갖춘 오피스텔에 대한 인기가 커지고있다. 그중 전남권에서는 남악 센트레빌 리버파크에 대한 인기가 커지고 있다.

지금까지의 오피스텔은 부족한 편의시설과 관리에 대한 부담 때문에 큰 인기를 얻지 못했다. 하지만 최근에는 편리한 생활이 가능한 주거시설인 남악에 위치한 센트레빌 리버파크가 주목을 받고 있다.

바쁜 일과를 마친 후 넓고 편안하며, 영산강변 조망권이 확보된 센트레빌 리버파크에서 여유를 누릴 수 있다는 점에서 인기가 상승하고 있다.

남악 센트레빌 리버파크는 4bay 설계를 도입해 전망은 물론 채광과 통풍이 우수하고 전세대 조망권을 확보해 보다 편안한 주거만족감을 경험하게 한다.

남악 센트레빌 리버파크는 자녀들이 안심하고 놀 수 있는 놀이시설을 갖췄고 단지 인근에 롯데아울렛과 롯데마트, 남악시장 등 쇼핑환경과 단지내 편의시설로 골프연습장, 헬스장 등 운동환경을 갖췄다. 서해안고속도로로 진입하는 남악IC가 인근에 위치해 광역 교통망이 편리하여 쾌속한 교통환경을 누릴 수 있다.

부동산 투자전문가는 “센트레빌이 들어선 남악은 이미 다양한 인프라가 갖춰져 있어 가치가 더욱 올라갈 것으로 기대된다”고 말했다.

이러한 가운데 단지 바로 앞 영구 강변 조망권을 확보한 ‘남악 센트레빌 리버파크’는 남향위주의 설계로 영구 강변 조망권(일부세대)을 확보했으며, 남악수변공원과 자전거 도로로 쾌적한 주거여건을 확보했다. 단지 앞 수변공원과 연계해 친환경적인 단지로 꾸며졌다.

여기에 인공지능이 각광받는 시점에 전라도 최초로 인공지능 홈서비스가 가능한 IoT 시스템으로 세대 내 가전기기 음성제어, 모바일 제어가 가능하다. 또 각 세대별 지하창고를 구현해 수납과 공간활용을 극대화할 수 있다.

‘남악 센트레빌 리버파크’는 남악신도시 내에서도 가장 많은 인프라가 밀집돼 있는 입지에 자리하게 된다. 우선 단지 옆 롯데마트, 롯데아울렛을 이 단지 바로 옆에 있으며 중앙시장, 중심상업지구가 가깝다. 종합의료시설, 멀티플렉스가 예정돼있어 문화와 상업시설을 가까이에서 누릴 수 있다. 인근에는 오룡초ㆍ중, 남악중ㆍ고와 도립도서관이 있으며, 대학교부지도 예정돼 교육여건도 좋다.

‘남악 센트레빌 리버파크’의 분양 홍보관은 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2624에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr