최적의 입지조건 갖춘 ‘대구만촌에듀포레’ 오픈…청약 예약문의 북새통

프리미엄 아파트 ‘대구 만촌 에듀포레’가 지난 10월 30일 홍보관을 오픈하고 입주 희망자들의 예약 문의를 받고 있다.

앞서 ‘대구 만촌 에듀포레’의 조합모집대행사인 도원투자개발㈜(대표 윤영구)은 정부의 코로나19 지침에 따라 100% 사전예약을 통해 청약 접수 예약을 진행, 청약 문의 17분만에 100% 접수마감을 기록한 만큼 청약 예약문의가 쇄도하고 있다.

대구 만촌에듀포레는 홍보관 오픈 전부터 상담예약이 조기 마감됐는데, 대표적인 이유로 입지조건을 꼽을 수 있다. 지하 2층~지상 20층 7개동으로 총 470여 세대(예정)로 이루어진 대구 만촌 에듀포레는 입주자를 위한 프라이빗 생활권을 갖춘 단지이다. 또한 전 세대 84㎡로 신혼부부, 자녀가 있는 가족 등 누구나 선호하는 중형 평형대로, 원활한 통풍과 풍부한 채광 및 일조량으로 주거 만족도가 높을 수 있도록 4bay 구조로 이루어져 있다.

단지 바로 앞에 위치한 대성초등학교를 비롯해 소선여중, 대륜중, 혜화여고, 영남공고 등 명문 수성학군이 자리잡고 있으며, 다수의 학원들도 인근 지하철역을 기준으로 형성되어 있어 대구 내 교육성지로 손꼽히고 있다.

특히 500m 도보거리에는 지하철 담티역 있어 이동이 편리하며, 만촌역, 수성IC, 두리봉 터널로도 진입이 편리해 출퇴근 및 인근 지역으로도 쉽고 빠르게 이동할 수 있다. 이와 더불어 만촌 이마트와 황금동 홈플러스를 비롯해 범어 로데오타운, 대구 박물관, 대구시립미술관, 대구스타디움, 야구장, 삼성라이온즈파크 등 대구 중심지의 풍부한 생활인프라와 도보 3분대 두리봉 등산로의 ‘숲세권’ 생활까지 가능해 생활의 질을 높여준다.

대구 만촌 에듀포레 관계자는 “최근 중형 평수의 신형 아파트에 대한 관심이 높아지면서 오픈전부터 문의가 쇄도했던 ‘대구 만촌 에듀포레’에 대한 관심이 홍보관 오픈 이후까지 이어지고 있다”며, “세대별 1.4대의 주차시설과 단지 내 다양한 편의시설을 갖추면서도 대구 지역 주거타운으로는 가장 부촌 지역인만큼 앞으로의 시장가치도 더 높아질 것으로 예상된다”고 전했다.

현재 대구 만촌 에듀포레 홍보관은 만촌네거리 인근(만촌동 927-3)에 있으며, 청약 및 입주 관련 추가적인 문의사항은 전화문의를 통해 확인할 수 있다.

