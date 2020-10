[아시아경제 오주연 기자] 영우디에스피 영우디에스피 143540 | 코스닥 증권정보 현재가 1,520 전일대비 55 등락률 +3.75% 거래량 262,072 전일가 1,465 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 영우디에스피, 308억규모 디스플레이장비 공급계약 체결영우디에스피, 74억원 규모 디스플레이 장비 공급계약 체결영우디에스피, 삼성디스플레이 中법인과 장비계약 체결 close 는 중국 Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd와 223억9401만9000원 규모의 디스플레이 장비 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 22.30%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr