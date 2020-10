[아시아경제 박종일 기자] ‘2020 유네스코 글로벌 미디어 정보리터러시’ 공동주최 기관인 강남구(구청장 정순균)는 28일 코엑스에서 미디어에 관련한 정책 공유의 장을 마련했다.

강남구는 개최기관으로서 장소 대여 및 자치구 홍보를 진행, 구가 장소협조한 코엑스에서는 유네스코 리터러시의 내외 전문가, 청년대표 및 관심 있는 시민이 정보 분야의 모범사례와 프로그램을 공유는 포럼이 열렸다.

