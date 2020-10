[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 29일 오후 2시30분 중계 근린공원에서 열린 '찾아가는 강원도 전통시장, 청정 강원도 우수 농특산물한마음장터'에 참석했다.

이번 직거래장터는 코로나 19로 인해 소비가 급감한 강원도 농가들을 돕고 구민에게는 저렴하고 신선한 로컬푸드를 제공하기 위해 마련, 31일까지 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다.

강원도 34개 농가(업체)가 참가해 한우, 황태, 건오징어, 더덕, 고춧가루 등 200여개 품목을 선보인다.

오승록 노원구청장은 “이번 직거래 장터에 주민들의 많은 참여를 바란다”며 “앞으로도 지속적인 직거래 장터 개장을 통해 도·농간 우의를 도모해 나가겠다”고 말했다.

