[종합] 與 "서울·부산 후보 내고 심판 받겠다"…野 "천벌 받을 것"

與, 보궐선거 후보 공천 여부 전 당원 투표 통해 결정 방침

"당원 뜻을 국민 뜻인 양 포장", "비양심 행위" 野 맹공

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당이 내년 열리는 서울·부산시장 보궐선거 후보 공천 여부를 전 당원 투표를 통해 결정하기로 한 가운데, 이를 두고 야당에서는 "약속을 파기한 것"이라는 비판이 나왔다. 민주당 당헌에 따르면 자당 소속 단체장의 잘못으로 인해 재·보궐선거가 발생할 경우 후보를 내지 않는다고 명시돼 있다.

국민의힘은 이날 보궐선거 후보 공천 여부를 당원 투표에 부치기로 한 여당 지도부의 결정에 대해 강하게 비판했다.

황규환 국민의힘 부대변인은 29일 논평에서 "국민에 대한 최소한의 염치도 저버린 채 방탄국감이 끝나자마자 보궐선거 공천 여부를 전당원 투표로 결정하겠다고 한다"며 "이러려고 박원순 전 시장과 오거돈 전 시장과 관련된 국감 증인 채택 요구를 여가위에서 그토록 묵살한 것인가"라고 지적했다.

이어 "전 당원 투표가 만병통치약이라도 되나, 그러고선 마치 '당원의 뜻'이 곧 '국민의 뜻'인 것마냥 포장하려는 민주당의 행태는 비겁하다"라며 "차라리 꼭 후보를 내겠다고 솔직해지시라"라고 꼬집었다.

그러면서 "국민에게 진정으로 사죄한다면 후보를 내어서는 안 될 것"이라며 "끝까지 공천을 강행한다면 국민들께서 심판할 것"이라고 경고했다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 기자 회견에서 "본인들이 당헌·당규에 자책 사유가 있으면 후보를 안 낼 것이라고 했다"라며 "그 약속을 파기했다"라고 했다.

이날 주호영 원내대표도 "전 당원 투표 결과는 뻔하지 않겠는가. 민주당이 그럴 줄 알았다"라며 "온갖 비양심 행위는 다하고 있다. 천벌을 받을 것"이라고 비판했다.

한편 이날 민주당은 내년 보궐선거 후보 공천을 위한 당헌 개정 여부를 전당원 투표를 통해 결정할 방침이라고 밝혔다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 국회 브리핑에서 "이낙연 대표는 오전 최고위원회의 의결을 거쳐 당헌 개정을 통한 내년 재보궐 후보 공천을 권리당원, 전당원 투표를 통해 추진하기로 했다"며 "재보궐 선거를 앞두고 여러 고심이 있었지만, 공당이자 집권 여당으로서 책임을 다하기 위한 정치적 결단"이라고 말했다.

당원 투표는 오는 30일부터 31일까지 이틀간 온라인으로 치러질 방침이며, 후보 공천이 가능하도록 당헌을 개정하는 방안이 확정되면, 민주당은 다음주부터 단서 조항을 추가하는 식으로 당헌 개정 작업에 착수할 방침이다.

민주당 당헌 제96조제2항에 따르면, 당 소속 선출직 공직자가 부정·부패 사건 등 '중대한 잘못'으로 직위를 상실해 재·보궐선거가 열릴 경우, 해당 선거에 후보를 내지 않는다고 명시돼 있다. 해당 당헌 규정은 지난 2015년 문재인 대통령이 당 대표였을 당시 만들어졌다.

앞서 오거돈 전 부산시장은 지난 4월23일 여성 공무원을 성추행한 혐의를 인정하고 전격 사퇴했다. 고(故) 박원순 전 서울시장은 비서 성추행 혐의로 피소된 뒤 다음날인 지난 7월10일 서울 북악산 성곽길 산속에서 숨진 채 발견됐다.

만일 당헌에 명시된 '중대한 잘못'을 성비위까지 확장한다면, 민주당은 당헌에 따라 후보를 내지 않아야 하는 셈이다.

이와 관련해 이낙연 민주당 대표는 29일 의원총회에서 "당헌에 따르면 우리 당은 2곳 보선에 후보를 내기는 어렵다"라면서도 "후보 공천을 통해 시민의 심판을 받는 것이 책임있는 도리라고 생각했다"라고 설명했다.

이어 "당 안팎의 의견을 오래 들은 결과, 후보자를 내지 않는 것만이 책임 있는 선택은 아니며 오히려 공천으로 심판을 받는 것이 책임있는 도리라는 생각이 들었다"라며 "순수한 의도와 달리 후보를 내지 않는 것은 유권자 선택권을 지나치게 제약한다는 지적도 들었다"고 덧붙였다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr