“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정

참여자수, 적중률, 승률 등 업계1위에 버금가는 행보를 보이고 있는 주식카톡방이 평생무료 선언을 하여 업계를 긴장시키고 있다. 주식카톡방 참여자수 45만 명을 돌파한 한국TV는 “많은 개인투자자들이 수익을 함께 할 수 있도록 평생무료로 운영하게 되었다”고 발표했다.

◆ 주식카톡방의 평생무료 선언! 지금입장하기 (클릭)

◆ 오늘 놓치면 다음부턴 44만원 내야 입장가능한 주식 카톡방 (입장하기)

코로나19 악재에도 불구하고 SK바이오랜드 32%, EDGC 20%, 수젠텍 16% 등 꾸준한 수익를 안겨주고 있는 한국TV의 무료카톡방. 많은 개인투자자들이 꿈꿔왔던 수익을 연이어 달성 하고 있어 참여자들의 기대가 한껏 올라와 있는 모습이다. 이 때문에 한국TV의 무료카톡방에는 수익 감사인사와 계좌 수익인증으로 북새통을 이루고 있다.

◆ 평생무료 주식카톡방! 아직 늦지 않았다! 입장하기 (클릭)

주식카톡방에 입장하면 무료 추천주, 시황분석등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.

-최근 핫이슈 종목

케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,430 전일대비 330 등락률 -3.77% 거래량 1,178,749 전일가 8,760 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 굿닥, 건강검진·정형외과 입점 의료부문 대폭 확장… "의료 전 부문 아우를 것"【전문가추천】 내일 (30일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 케어랩스, 커뮤니티 활발... 주가 15.42%. close , 휘닉스소재 휘닉스소재 050090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,075 전일대비 55 등락률 -4.87% 거래량 31,622,171 전일가 1,130 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 휘닉스소재, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.98%휘닉스소재, 주가 1170원.. 전일대비 22.64%정부! 수소경제! 수소산업 협력 발표합니다! close , 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 16,450 전일대비 1,200 등락률 +7.87% 거래량 5,703,951 전일가 15,250 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) close , 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 29,050 전일대비 900 등락률 +3.20% 거래량 3,460,590 전일가 28,150 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 진단키트, 1년에 한국 인구만큼 생산합니다! 계약체결!진원생명과학, 주가 2만 5050원.. 전일대비 1.83%진원생명과학, 코로나19 치료제 미국 FDA 2상 임상 승인 신청서 제출 close , 매직마이크로 매직마이크로 127160 | 코스닥 증권정보 현재가 494 전일대비 6 등락률 -1.20% 거래량 5,830,772 전일가 500 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 반도체 1위 기업, 주가의 비밀! 시원하게 공개합니다![e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일매직마이크로, 338억 규모 美클라우드업체 투자 철회 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.