【전문가추천】 내일 (30일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3'

▶1주일 수익률 100% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

신종코로나바이러스 유행으로 인해 전통적인 산업보다는 언택트, 미디어, 게임, 2차전지 등 미래성장산업에 대한 관심이 뜨거워지고 있다. 이에 최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 오늘 '급상승 유력' 종목은? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[3위] 아스트라제네카 관련주

아스트라제네카의 코로나19 백신 임상실험에서 고령자와 젊은층에게서 모두 매우 유의한 면역 반응을 보였다고 발표함에 따라 백신 출시가 가속화될 것으로 전망되고 있다. 여기에 한국에서도 긴급 승인을 위한 TF를 꾸밈에 따라 국내 위탁생산분에 대한 기대감도 한층 올라가고 있다. 시간이 그리 많지 않다. 지금이 바로 기회다.

▶내일이라도 꼭 잡아야할 아스테라제네카 관련주 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[2위] 태양광관련주

美 대선이 막바지에 접어든 가운데 바이든 후보의 우세가 점쳐지면서 태양광 관련주들이 주목받고 있다. 바이든 후보는 기후변화 대응에 2조 달러를 투입, 탄소가스를 없애겠다는 공약을 발표했는데, 바이든 후보가 당선 될 경우 국내 태양광 업체들이 엄청난 수혜를 받을거라는 기대감이 반영되고 있다. 이 흐름은 적어도 투표결과까지 보여줄 것이다. 지금 아니면 후회한다.

▶단기 수익률 300% 예상 '태양광 관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[1위] ???????

데이드투자그룹에서는 오늘과 내일 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶내일 급상승 시작 테마 1위 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: 신라섬유 신라섬유 001000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,485 전일대비 145 등락률 +6.20% 거래량 11,161,703 전일가 2,340 2020.10.29 13:08 장중(20분지연) 관련기사 신라섬유, 주가 2655원.. 전일대비 -2.75%신라섬유, 외국인 5만 3155주 순매도… 주가 -8.16%신라섬유, "현저한 시황변동 관련한 중요 정보 없음" close , 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 9,460 전일대비 1,290 등락률 +15.79% 거래량 13,281,406 전일가 8,170 2020.10.29 13:08 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스, 커뮤니티 활발... 주가 15.42%.케어랩스, 200억원 규모 사모 전환사채 발행 결정美 IT기업 PSI인터내셔널, DBC·케어랩스?FSN 인수 close , 진도 진도 088790 | 코스피 증권정보 현재가 4,095 전일대비 160 등락률 +4.07% 거래량 15,456,736 전일가 3,935 2020.10.29 13:08 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제진도, 보통주100원·종류주110원 현금배당 결정'주식 농부' 박영옥 대표 "진도 보유 지분 8.42%로 증가" close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 11,100 전일대비 600 등락률 +5.71% 거래량 10,940,673 전일가 10,500 2020.10.29 13:08 장중(20분지연) 관련기사 진단키트, 1년에 한국 인구만큼 생산합니다! 계약체결!글로벌 임상 진행합니다! 전세계 판권 기술이전 ‘이 기업’! 말씀드렸죠? ‘이 회사’가 투자하면 다 된다고! ‘기생충’!!, ‘모더나’!! close , SDN SDN 099220 | 코스닥 증권정보 현재가 4,370 전일대비 85 등락률 -1.91% 거래량 7,524,764 전일가 4,455 2020.10.29 13:08 장중(20분지연) 관련기사 탄소중립국 간다! 100조원 온실가스 시장, 놓치면 후회합니다통했다! 자체기술 확보! 대기업들의 국산화 전략! 놓치지마세요!SDN, 주가 4470원 (0.34%)… 게시판 '북적' close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.