싱하이밍 中대사, 산업硏 방문…한·중 산업협력 논의

[아시아경제 문채석 기자] 산업연구원은 싱하이밍(邢海明) 주한 중국대사가 28일 연구원을 방문해 한국과 중국의 산업 협력 방향에 대해 발표하고, 장지상 원장을 비롯한 연구진들과 토론회를 했다고 밝혔다.

싱하이밍 대사는 "중국 경제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 꾸준히 발전하고 있으며, 대외개방을 확대해 나가고 있어 한·중 간 산업 협력이 보다 활성화될 수 있을 것"이라고 진단했다.

한국과 중국 시장의 연결 플랫폼인 자유무역구를 강조했다. 디지털 경제, 건강 및 의료 등 분야 협력 강화, 중국의 일대일로와 신남·북방 정책의 연계를 통한 제3국 진출 등을 제시했다.

산업연구원의 연구진들은 "우리의 산업 발전에서 한·중 산업 협력의 중요성은 매우 크지만, 최근의 산업통상환경 변화로 협력의 애로가 존재한다"며 "4차 산업혁명 등의 영향으로 협력의 패러다임을 변화시킬 필요가 있다"는 의견을 제시했다.

