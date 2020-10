[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 28일 약 1800만원 상당의 지원물품을 지역내 저소득 취약계층에 전달했다.

정 구청장은 전달식을 통해 봉사참여원을 격려하며 구의 지원 물품이 어려운 분들에게 보탬이 되길 바란다고 말했다.

