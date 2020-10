[포토] 오승록 노원구청장, 민·관·공·학 지역경제 협의체 업무협약식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 28일 오전 10시 구청장실에서 지역경제협의체와 업무협약식을 진행했다.

지역경제협의체는 지역내 중소기업·소상공인의 어려움 해소 및 지역경제활성화를 위해 10개의 협약 기관(단체)가 모인 단체다.

협약기관은 노원구, 노원구 상공회, (사)서울경제인협회, 서울신용보증공단, 서울시북부여성발전센터, 서울창업디딤터, 노원사회적경제지원센터, 광운대학교·인덕대학교·노원그린(삼육대, 서울과기대, 서울여대) 캠퍼스타운 사업단으로 중소기업 및 소상공인, 사회적경제, 창업, 여성, 대학을 아우르는 협의체다.

주요 협약 사항은 중소기업·소상공인 어려움 해결책 방안 모색 및 창업·취업 지원협력, 공동체 경제와 사회적 경제 확산을 통한 지역상권 육성 협력 등이다.

지역협의체는 협약을 바탕으로 지역협의체 실무위원회를 구성·운영해 정례회의 등을 개최하기로 했다.

이날 협약식에는 구청장을 비록 한종관 서울신용보증재단 이사장, 신현종 노원구 상공회 회장, 주영미 서울경제인협회, 서울시북부여성발전센터 소장, 김회정 서울창업디딤터 센터장, 우순영 노원사회적경제지원센터장, 박태원 광운대 캠퍼스타운 사업단 장 , 최상열 인덕대 캠퍼스타운 사업단장, 조치운 노원그린 캠퍼스타운 사업단장 등이 참석한 가운데 협약식 서명 및 교환, 기념사진촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”지역경제협의체가 중소상공인 어려움 해소 및 지역경제 활성화를 위한 중심 기구로 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.

