울림 뉴키즈 '드리핀' 오늘 데뷔…"많이 떨리고 설레고 꿈만 같다"

[아시아경제 김봉주 기자] '프로듀스X101' 출신 멤버구성으로 데뷔 전부터 화제를 모았던 신인 보이그룹 '드리핀'(DRIPPIN)이 28일 첫 번째 미니앨범 '보이저'(Boyager)를 발매했다.

'드리핀'은 인피니트와 러블리즈, 골든차일드, 로켓펀치를 키워낸 울림엔터테인먼트에서 새롭게 론칭한 팀이다. 멤버는 차준호, 황윤성, 김동윤, 이협, 주창욱, 알렉스, 김민서 등 7명으로 구성됐다.

팀명 드리핀은 '멋있다', '쿨하다'라는 뜻을 가진 신조어다. 울림 관계자는 "음악부터 패션, 트렌드를 선도하는 멋있고 쿨한 그룹이라는 의미를 갖고 있다"고 소개했다.

데뷔 앨범인 '보이저'는 소년이라는 뜻의 '보이'(Boy)와 미국의 무인 우주 탐사선 또는 장거리 여행자라는 의미인 '보이저'(Voyager)의 합성어인 것으로 전해졌다.

울림 측은 "장거리 여행자 혹은 보이저 호가 새로운 세상을 보여줬듯, '드리핀'이라는 이름의 아티스트로 새로운 여정을 함께 시작하게 될 일곱 소년들은 두려움마저 이겨낼 수 있었던 열망과 세상에 대한 호기심을 통해 우리에게 지금까지 보여주지 않았던, 그들의 무한한 세계를 보여줄 계획"이라고 전했다.

앨범 '보이저'에는 타이틀곡 '노스텔지아'(Nostalgia)를 비롯한 여섯 곡이 실렸다. Full8loom이 작업한 '노스텔지아'는 '과거에 대한 동경', '향수'를 의미하는 원단어를 재해석해 행복한 기억 속으로 돌아가려는 의지를 표현했다.

드리핀은 이날 오후 8시 서울 한남동 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열고 데뷔 소감을 전했다.

차준호는 "데뷔를 오랫동안 기다려왔다"며 "많이 떨리고, 앞으로의 활동이 기대가 돼 설레기도 한다"고 밝혔고, 황윤성은 "무대를 부술 수 있을 것 같은 기분"이라며 "팬들도 우리를 기다리고, 우리도 노력 끝에 데뷔해서 선물을 받는 것 같다"고 말했다.

김동윤은 "데뷔 준비를 하면서도 '진짜 데뷔를 하나' 싶었는데 이 자리에 서니 실감이 난다"고 했고, 이협은 "꿈꿔온 걸 이루는 순간이라 행복하지만 이제 시작인 만큼 멤버들과 열심히 달리겠다"고 전했다.

주창욱은 "이제 데뷔를 하게 돼 떨리고 긴장되지만, 멤버들과 함께 만들어갈 추억이 기대된다"고 밝혔다. 또 알렉스는 "이 자리에 형들과 함께할 수 있어 행복하다"고 했고, 김민서는 "이 순간이 설레고 꿈만 같다"고 말했다.

