양형남 사회공헌위원회 회장...118개월간 매달 전국에 ‘사랑의 쌀’ 100포대씩 기증해

코로나19 이후 끼니를 거른 적 있는 아동이 2018년 49.9%에서 2020년 64.1%로 늘었다는 조사 결과가 나왔다. 아동 3명 중 2명은 식사를 제대로 챙겨 먹지 못했다는 말이 된다.

이는, 코로나19로 학교 급식이 중단된 데다 가계 소득이 줄면서 크게 증가한 것으로 보인다. 이와 같이 아동은 물론, 독거노인 등 저소득 취약 계층의 경우 코로나19 이후 끼니를 해결하기가 더욱더 어려워졌다.

이에, 종합교육기업 에듀윌 사회공헌위원회(회장 양형남)는 마땅히 누려야 할 ‘한 끼의 식사’를 지원하는 데 조금이라도 도움이 되고자, 2011년부터 지금까지 한 달도 거르지 않고 전국을 누비며 ‘사랑의 쌀’을 기증해 오고 있다.

10월에는 경기도 파주시에 위치한 YJ요양원에 ‘사랑의 쌀’ 100포대를 전달하고 왔다. 에듀윌이 기증한 사랑의 쌀 100포대는 어르신들의 따뜻한 한 끼를 위해 사용될 예정이다.

이로써, 에듀윌이 10년간 기부해 온 사랑의 쌀 누적량은 1만1822포대가 됐다. 118개월간 한번도 쉬지 않고 쌀을 기증해 우리 주변의 어려운 이웃들에게 소중한 한 끼를 제공하는데 힘을 보탠 것이다.

양형남 사회공헌위원회 회장은 “처음 사랑의 쌀 나눔 캠페인을 시작하게 된 것은 누구나 의례 먹는 밥 한 그릇에서 이웃과의 나눔을 생각해 볼 수 있어서다.”라며, “우리 주변의 어려운 이웃들이 최소한 끼니를 거르는 일은 없기를 바라는 마음이 가장 컸다.”고 전했다.

에듀윌 사회공헌위원회의 대표 나눔 활동으로는 ‘사랑의 쌀’ 외에도 법무부 산하 전국 보호관찰 청소년들을 위한 검정고시 수강 지원, 가정 형편이 어려운 청소년들을 위한 '에듀윌 장학재단', 회사와 임직원이 함께 하는 '나눔펀드' 등이 있다.

이와 같은, 에듀윌의 사회공헌 활동은 2004년 양형남 회장의 지휘 아래 시작되었다. 소외계층 대상의 검정고시 강의와 교재를 무상으로 지원한 ‘반딧불이 프로젝트’의 일환인 ‘반딧불이 봉사단’ 창단을 통해 사회공헌 활동을 보다 구체화해 나갔다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 12관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다. 이와 같은 업계 유일 '합격자 수 최고기록'은 아무도 깨지 못한 기록이다.

