핀인사이트, 기술신용평가 상위등급 'T-4' 획득

금융 인공지능 데이터 분석 기업인 핀인사이트가 최근 기술신용평가기관 나이스디앤비(NICE dun&bradstreet)에서 실시한 기술평가에서 상위등급인 ‘T-4’를 받았다고 지난 6일 밝혔다.

나이스디앤비의 기술평가는 기업이 보유한 기술의 경제적 가치를 등급으로 평가한다. 평가항목은 기술의 중요성, 시장성, 사업성 및 효율성 등이며, 이를 종합적으로 분석한 뒤 우수기업을 선별, 등급을 부여한다.

핀인사이트가 이번 기술평가에서 획득한 ‘T-4’ 등급은 총 10등급 중 상위 4단계에 해당되며, 기술특례 상장에 준하는 인증으로, 기술 역량 우수성이 대외적으로 입증되었음을 의미한다.

이에 대해 핀인사이트 이진범 개발총괄은 “이번 기술평가에서 금융 투자분석에 인공지능 자연어처리, 데이터분석에 대한 기술력을 인정받았다. 더욱 더 높은 기술력을 가진 기업이 되도록 연구 및 개발하겠다.”고 소감을 밝혔다.

핀인사이트는 현재 금융/핀테크에 특화된 인공지능 데이터 분석 교육 서비스인 ‘인사이트 캠퍼스’와 자연어 처리 기반의 투자 분석 서비스인 ‘인사이트 페이지’를 운영하고 있다.

