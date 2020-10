한국도로공사 충주지사 충주(양평방향)주유소에서는 고속도로를 이용하는 고객에게 안전운행 및 사고방지를 위하여 차량 셀프 점검 서비스를 진행한다고 밝혔다.

주유소 전면 셀프서비스 코너에서는 타이어 공기압 및 마모상태 확인 엔진오일, 엔진누유,브레이크 라이닝 마모상태,브레이크 오일등을 점검하였다.

정철규 주유소장은 “차량 운행시 타이어 등 기본점검은 필수 라며, 10분 투자로 고장에 따른 사고를 미연에 방지할수 있다“고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr