NHN한국사이버결제, 구글과 결제 서비스 제공 계약

이번 계약에 따라 NHN KCP는 ‘카드결제 서비스’ 제공사가 된다. 이외에도 현금이체 방식의 ‘즉시출금결제 서비스’를 NHN KCP가 추가적으로 제공한다. 구글 이용자의 결제 편의성이 증대되어 구글과 구글 이용자 양자 모두에게 유익한 서비스가 제공될 예정이다.

NHN KCP는 해외 결제서비스 부문에서 두각을 나타내고 있는 국내 1위 전자지급결제사이다. 테슬라모터스, 루이비통 등 약 100여개의 글로벌 브랜드사에게 국내 결제서비스를 제공하고 있다. 특히 지난해 6월부터 국내 애플 iOS플랫폼에 결제서비스를 개시하였다.

회사 관계자는 “세계적인 앱마켓 구글플레이에 결제서비스를 제공하게 되어 자부심을 느낀다”며 “한국의 대표 결제사라는 사명감을 갖고 구글과 강력한 시너지 효과를 낼 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

