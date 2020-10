함양(대전방향)휴게소는 지난 2020년 09월 22일 함양(대전방향)휴게소에서 휴게소 납품업체 실무진들과 함께 ‘협력업체 상생협의회’를 갖고 상호발전을 위해 함께 노력하기로 했다.

함양(대전방향)휴게소는 상반기 납품업체의 실무자와의 간담회를 통해 대표 협력업체 (롯데칠성 外 4개 사)들의 애로상항을 접수하고, 휴게소 납품업체와의 관계가 상호 발전을 위한 동반자로써 업무를 개선하기로 하였다. 코로나바이러스감염증-19 발생 이후 매출감소에 대한 대책마련과 정기적인 매출분석을 통해 부진상품을 퇴출하고 고객만족을 위해 좋은 품질의 신상품을 적극적으로 도입하여 휴게소 이용객에게 판매할 수 있는 방안에 대한 의견을 교환하고 상호간의 노력을 약속했다. 휴게소 관계자는 "납품업체와는 서로가 상생하는 동반자의 관계로써 향후 업무개선을 통해 코로나19의 어려움을 이겨내겠다"라고 전했다.

