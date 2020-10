핼러윈 데이 앞두고 전 세계 코로나19 확진자 급증 비상

[아시아경제 박종일 기자] 미국과 유럽에서 코로나19가 걷잡을 수 없이 확산되고 있다. 세계보건기구 WHO에 따르면 전 세계를 통틀어 22일부터 사흘 연속 최다 확진자 기록이 이어진 끝에 24일 역대 가장 많은 46만8409명의 하루 신규 확진자가 집계됐다.

미국의 경우 존스홉킨스대 기준으로 사흘 연속 8만명이 넘는 확진자가 발생했다. 핼러윈 데이와 추수감사절, 크리스마스 연휴 시즌을 앞두고 확진자가 급증하는 가운데 남미에서는 아르헨티나가 지난 19일 확진자 100만명을 넘어선 데 이어 콜롬비아도 어제 100만명을 넘어섰다.

유럽의 상황은 더 심각한다. 25일 기준 프랑스에서 하루 신규 확진자가 5만2010명으로 가장 많았고 이탈리아(2만1273명), 영국(1만9790명), 벨기에(1만7709명), 독일(9829명) 등에서 무더기로 환자가 나오면서 이날 하루 유럽에서만 20만1214명이 집계됐다. 프랑스에서는 이동제한령에도 불구하고 최근 하루 신규 환자가 4만~5만명을 기록하고 있고, 이탈리아는 영업시간 제한 등 준 봉쇄령을 내렸는가 하면 스페인은 국가 보건 비상사태를 선포하고 전역에 통행금지령을 내렸다.

우리나라는 27일 0시 기준 신규 확진자가 88명 늘어 100명 안팎을 오르내리고 있다. 고령자와 기저질환자가 모여 있어 코로나19에 취약한 요양병원과 요양시설에서 확진자가 계속 발생하는 데다 지인과 가족모임을 고리로 한 새로운 산발 감염까지 발생하고 있다.

최근 개포동 소재 국립국악중학교 학생이 확진 판정을 받으면서 구민 여러분들의 걱정이 많으셨을 텐데 다행스럽게도 시차제 등교로 자가격리한 34명 외 추가 접촉자는 발생하지 않았다. 학생들도 불편을 감수하면서 학교 내에서 마스크를 철저히 착용하고 있고, 교실 환기 등 방역지침을 잘 따르고 있다.

아울러 밀접, 밀폐, 밀집 이른바 ‘3밀’ 환경 탓에 최근 지역내 한 당구장에서 집단감염이 발생, 이와 관련 강남구는 지난 주말 지역내 전체 당구장 161개소 중 영업 중인 144개소를 대상으로 현장을 점검, 방역수칙 준수에 도움이 될 수 있도록 비접촉식 체온계를 지원하는 등 행정조치했다.

한편, 방역당국이 31일까지 주말 심야에 강남역, 이태원·홍대 등 유흥시설이 모여 있는 주요 지역에서 핵심 방역수칙 이행 여부를 집중 점검하고 있는데, 강남구도 정부의 방침에 보조를 맞춰 방역수칙 위반 사례를 적발하는 즉시 퇴출시키는 ‘원스트라이크 아웃제’를 적용해 해당 시설에 ‘집합금지’ 명령을 내리거나 고발 조치할 예정이다.

확진자 현황

전날과 이날 6명이 추가돼 누적 확진자는 315명이다.

청담동 주민은 타 지역 확진자와 접촉으로, 대치동 주민은 앞서 확진판정을 받은 강남구민과 접촉으로 강남구보건소에서 확진 받았다.

역삼동 주민은 기침 증상으로, 도곡동 주민은 발열과 가래 등의 증상으로 강남구보건소에서 확진을 받았다.

또 다른 청담동 주민은 발열 증상으로 서울대병원에서, 또 다른 도곡동 주민은 앞서 확진 받은 강남구민의 가족으로 서초구보건소에서 확진 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

자가격리자 현황

이날 현재 강남구가 관리하고 있는 자가격리자는 869명이며, 이 중 해외입국자 는 677명, 국내접촉자는 192명이다.

검체검사자수

강남구보건소 선별진료소 누적 검체검사자는 6만5632명, 전날 1040명의 검사자 중 해외입국자 51명, 국내거주자는 989명이었다.

