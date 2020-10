[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오후 청소년 자율문화공간 3호점 ‘선유다락’ 개소식에 참석했다.

청소년 자율문화공간은 영등포본동, 여의동에 이어 양평2동에 새롭게 자리잡았으며, 청소년의 건전한 여가 문화생활과 자기주도적 공동체 활동 공간으로 운영될 예정이다.

청소년 자율문화공간 3호점은 북카페, 댄스연습실, 소극장, 이벤트 행사가 가능한 다목적홀, 노래연습실, VR체험실 등 커뮤니티 공간이 어우러진 탁트인 문화공간으로 조성됐다.

채 구청장은 ‘선유다락’이라는 이름처럼 청소년들이 자유롭게 소통하며 쉴 수 있는 편안하고 즐거운 공간이 되길 바란다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr