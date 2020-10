[아시아경제 금보령 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 하루 새 680명대를 기록했다.

NHK 집계에 따르면 이날 일본 전역에서 발생한 코로나19 신규 확진자는 도쿄도 158명을 포함해 오후 9시 기준 총 681명으로 나타났다. 전날 400명대에서 크게 늘어난 수치다.

이날까지 일본 누적 확진자 수는 9만8962명으로 10만명 선에 다가섰다.

누적 사망자는 1746명으로 확인됐다.

