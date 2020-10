서울남부기술교육원 ‘전기학과’ 우수 취업학과 선정

서울특별시 남부기술교육원(원장 양일웅)은 취업률이 우수한 학과를 대상으로 2020년 ‘우수 취업학과’를 선정했다. 교육생들에게 자긍심과 동기부여를 심어주기 위해 매년 선정하는 우수 취업학과는 전년도 최종 취업률을 기준으로 최우수상·우수상·장려상(2개 부문) 4개 학과를 선정한다. 올해는 전기학과(최우수상), 주얼리디자인학과(우수상), 헤어디자인학과(장려상/취업률 향상부문), 요양보호사학과(장려상/최다 취업인원 부문)가 선정되었다.

우수 취업학과에 선정된 전기학과 최수진 학과장은 “전기는 전문 직종으로 입학이 곧 취업”이라며 “서울남부기술교육원 전기학과는 최근 3년 연속 90%가 넘는 취업률을 자랑한다.”, “전기기능사뿐만 아니라 승강기기능사, 소방안전기사, 전기산업기사 등 교육생들이 폭넓게 자격증을 취득할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있다.”고 밝혔다.

한편 서울남부기술교육원은 우수 기능인 양성 부분에서 최우수기관 표창(서울특별시 기능경기위원회)을 받은 기관으로 매년 서울시민을 대상으로 무료 직업훈련을 실시하고 있다. 내년도 예약접수는 교육원 홈페이지에서 가능하며 자세한 사항은 교학부로 문의가 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr